Dissidentes das Farc entregam as armas na Colômbia em meio a ofensiva do ELN

Entre as centenas de rebeldes que se submeteram às autoridades, 20 são menores de idade, informou o general Luis Cardozo. O Exército também apreendeu dezenas de armas, explosivos e milhares de munições.

Um total de 104 dissidentes da extinta guerrilha das Farc entregaram suas armas ao Exército, em meio a uma ofensiva lançada contra eles pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) no nordeste da Colômbia, anunciou neste sábado um comando militar.

Os dissidentes da guerrilha que assinou a paz em 2016 são alvo, desde o último dia 16, de um ataque do ELN. As duas organizações disputam negócios ilegais, como o narcotráfico e a mineração de carvão na região de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela.