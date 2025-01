Conselho de Segurança antecipa reunião sobre combates na RDC

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre os combates letais no leste da República Democrática do Congo (RDC) foi antecipada de segunda-feira para amanhã, anunciaram fontes diplomáticas. Solicitada por Kinshasa, a reunião vai acontecer ás 17h GMT, informaram os diplomatas. É aguardado um pronunciamento do chefe da missão de paz da ONU na RDC, Bintou Keita.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Treze capacetes azuis da África do Sul, do Malauí e do Uruguai, que faziam parte de forças regionais e da ONU para apoiar o Exército congolês, morreram em combates com o grupo rebelde M23 no leste da RDC, anunciaram os três países hoje.