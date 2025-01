CIA considera 'mais provável' tese de que Covid teve origem em laboratório chinês

A nova avaliação é divulgada dois dias após a confirmação de John Ratcliffe como diretor da agência no segundo governo de Donald Trump.

Ratcliffe, que foi diretor nacional de Inteligência no primeiro mandato do republicano, disse em entrevista divulgada ontem pelo veículo de direita Breitbart que, “desde o primeiro dia”, seria uma prioridade avaliar a origem da Covid. Ele acredita que ela esteja no Instituto de Virologia de Wuhan.