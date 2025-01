Atlético de Madrid sente cansaço e fica no empate com Villarreal

Quatro dias depois de vencer o Bayer Leverkusen (2-1) na Liga dos Campeões com um homem a menos, o Atlético de Madrid pagou neste sábado (25) diante do Villarreal (1-1), a conta pelo esforço, num segundo revés consecutivo na LaLiga que tira a pressão sobre o líder Real Madrid.

Atrás no placar no Metropolitano aos 29 minutos, após um pênalti marcado e convertido pelo experiente atacante Gerard Moreno, os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone empataram graças ao gol do lateral brasileiro Samuel Lino (57').