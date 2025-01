14 são presos por incêndio em hotel na Turquia

Autoridades turcas investigam negligência de donos do hotel e funcionários da prefeitura. 78 pessoas morreram na tragédia. Erdogan ataca autoridades de cidade governada por principal partido oposicionista.Subiu para 14 o número de detidos no escopo da investigação criminal que apura as causas de um incêndio que matou 78 hóspedes num hotel de luxo da Turquia, na terça-feira. O Grand Kartal Hotel está localizado numa estação de esqui próxima ao município de Bolu, no noroeste do país. Segundo a agência turca de notícias Anadolu, oito indivíduos foram detidos nesta sexta-feira (24/01) em conexão com o incêndio. De acordo com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre os presos estão o proprietário do hotel e seu genro, juntamente com o gerente, o diretor e o eletricista-chefe do estabelecimento. O chefe do corpo de bombeiros da cidade de Bolu e outros dois funcionários da prefeitura do município também foram detidos. O governo de Erdogan tem trocado acusações com a prefeitura de Bolu, que é controlada pela principal sigla de oposição da Turquia, o Partido Republicano do Povo (CHP). "Aqueles que causaram à nossa nação essa grande dor, devido a erros, negligência, irregularidades e ganância, serão definitivamente responsabilizados perante os tribunais", ameaçou Erdogan em discurso na conferência regional de seu partido, o Justiça e Desenvolvimento (AKP), na cidade de Malatya Suspeita é de negligência A suspeita dos promotores é que houve negligência dos responsáveis pela segurança do hotel, devido ao alto número de vítimas. Sobreviventes relataram que não havia alarmes de incêndio, saídas de emergência ou portas corta-fogo no hotel de 12 andares, o que teria dificultado a evacuação. O incêndio teria começado na área do restaurante, no quarto andar do hotel revestido de madeira, espalhando-se rapidamente para os andares superiores, segundo relatórios. Hóspedes e funcionários saltaram pelas janelas, na tentativa de escapar, ou desceram usando lençóis. Segundo o ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, havia 238 hóspedes, a maioria famílias com crianças, no momento do incêndio. Entre as vítimas estão 36 crianças. gq (AFP, AP)