Trump diz que não gostaria de impor tarifas à China, mas reitera ameaça

"Temos um poder muito grande sobre a China, que são as tarifas, e eles [China] não querem as tarifas", disse Trump, em entrevista à Fox News , na quinta-feira, 23. "E eu preferiria não ter que usar as tarifas, mas é um poder enorme sobre a China." O gigante asiático, segundo o republicano, "recebe muito dinheiro da América".

Ucrânia e Coreia do Norte

Durante a entrevista, Trump reiterou declarações contrárias ao apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. "Primeiramente, ele [o presidente Volodmir Zelenski] está lutando contra uma entidade muito maior. Muito maior", afirmou. O líder americano sugeriu que a Ucrânia deveria ter buscado um acordo com a Rússia. "Ele não deveria ter feito isso. Porque nós poderíamos ter feito um acordo. Teria sido um acordo sem importância. Eu poderia ter feito esse acordo tão facilmente. E Zelenski decidiu, 'Eu quero lutar'", disse.

Em relação à Coreia do Norte, Trump disse que pretende fazer contato com o líder do país, Kim Jong Un, a quem descreveu como um "cara inteligente". "Eu me dou bem com ele. Ele não é um fanático religioso."