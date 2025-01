Presidente do México elogia Lula e destaca fortalecimento de laços com o Brasil

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, elogiou nesta sexta-feira (24) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de "um homem extraordinário" e "um símbolo não apenas do Brasil e da luta progressista, mas de toda a América Latina".

Também na quinta-feira, Lula publicou no X (antigo Twitter) que conversou com Sheinbaum para tratar de temas da agenda bilateral e regional. Ele ressaltou o objetivo de "cultivar relações produtivas com todos os países das Américas" e reforçou o compromisso de promover paz, democracia e desenvolvimento. No tweet, Lula também mencionou a importância de fortalecer a Celac e destacou que o encontro deve impulsionar o excelente momento do relacionamento entre Brasil e México.

Em outros momentos, ambos os presidentes das maiores economias latino-americanas expressaram preocupação com as ações e declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobretudo no que tange a tarifas comerciais e deportações em massa.

Sheinbaum reafirmou a importância de defender a soberania mexicana e criticou as medidas que impactam os produtores de seu país. No entanto, ela enfatizou a necessidade de buscar diálogo com a administração americana para equilibrar interesses. Lula também reforçou a busca por cooperação com os EUA, destacando a importância de um comércio justo e de iniciativas que promovam estabilidade e desenvolvimento na região.