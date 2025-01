Petróleo se estabiliza após semana agitada

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (24) e se estabilizaram após uma semana agitada, em um mercado que duvida da capacidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de convencer a Opep a aumentar sua produção.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado na Europa para entrega em março, subiu 0,27%, para 78,50 dólares. Já seu equivalente americano West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para o mesmo mês, fechou estável, com uma alta marginal de 0,05%, a 74,66 dólares.