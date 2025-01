Autoridades dos Estados Unidos prenderam 538 "imigrantes irregulares" e deportaram "centenas" em uma grande operação apresentada pela Casa Branca como "a maior" da história, a poucos dias do início do segundo mandato de Donald Trump.

Era uma adolescente como eles. "Cheguei aqui em 2 de setembro de 1943", começa a contar no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau a sobrevivente francesa Esther Senot para estudantes do ensino médio. Um testemunho direto que, em breve, não será mais possível.

(história diplomacia, 1793 palavras, a ser transmitida)

JERUSALÉM:

A vida após o impensável: o recomeço dos sobreviventes do Holocausto em Israel

Durante anos, o sobrevivente de Auschwitz Naftali Furst, de 92 anos, manteve silêncio sobre a sua história. Mas, desde que sua neta sobreviveu ao massacre de 7 de Outubro no kibutz Kfar Aza, ele está mais determinado do que nunca a falar.

(palestinos conflito história genocídio Israel judeus Alemanha nazista, 1793 palavras, já transmitida - Reenvio)

ATENAS:

Últimos sobreviventes do Holocausto lutam contra o esquecimento

Eles tinham quatro, 15 anos ou apenas 7 meses quando foram mandados para os campos de concentração nazistas de Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald e Ravensbruck. Alguns nasceram lá. De alguma forma, sobreviveram, alguns constituíram família, e hoje, no ocaso de suas vidas, lutam contra o esquecimento.

(conflito história genocídio judeus Alemanha nazista, 2378 palavras, já transmitida - Reenvio)

VILLACH, Áustria:

Holocausto cigano: um genocídio esquecido

Z de "Zigeuner" ("cigano") e um número. Alguns sobreviventes ainda carregam o horror do Holocausto cigano tatuado na pele, uma lembrança de um genocídio esquecido que os historiadores tentam documentar.

(história Holocausto genocídio minoria Alemanha discriminação, 1200 palavras, já transmitida - Reenvio)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump visita a Califórnia em meio a incêndios florestais

Donald Trump fará sua primeira viagem de seu segundo mandato nesta sexta-feira (24) para a Carolina do Norte (sudeste), onde venceu duas vezes, e para o reduto democrata da Califórnia, dois estados atingidos por desastres naturais.

(EUA orçamento meio-ambiente, 516 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Reconstrução de Los Angeles em risco por ameaças de Trump

Donald Trump cortará a verba federal para a reconstrução de Los Angeles, atingida pelos piores incêndios de sua história? Muitos se fazem esta pergunta na segunda maior cidade dos Estados Unidos, que o mandatário republicano visitará nesta sexta-feira (24).

(EUA meio-ambiente incêndio política imigração, 628 palavras, já transmitida)

CULIACÁN:

Distúrbios em protestos por morte de duas crianças em cidade mexicana assediada pelo narcotráfico

Um grupo de manifestantes invadiu a sede do governo do estado mexicano de Sinaloa (noroeste) na quinta-feira durante uma marcha de milhares de pessoas contra o assassinato de duas crianças na capital Culiacán, uma demonstração incomum de indignação com a violência do narcotráfico.

(México crime narcotráfico, 445 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

DAVOS:

Europa 'teme arriscar' e não 'investe o suficiente em IA', afirma especialista da Meta

“Não há investimento suficiente em IA na Europa” porque ‘as pessoas têm medo de correr riscos’, disse Yann LeCun, um dos pais da tecnologia, em uma entrevista à AFP, afirmando que isso explica o atraso em comparação aos Estados Unidos.

(EUA Davos diplomacia Suíça cúpula política IA macroeconomia, 522 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

RAMALLAH:

Palestina relata seu isolamento em prisão israelense

Quando desceu do ônibus que transportava dezenas de palestinos libertados por Israel, Khalida Jarrar, figura da Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), não conseguia falar depois de ter passado seis meses em confinamento solitário.

(palestinos conflito prisioneiros direitos Israel prisão, 757 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

HUA HIN, Tailândia:

Gelo no céu para combater a poluição atmosférica na Tailândia

Sobrevoando o céu sem nuvens de Bangcoc, um pequeno avião pulveriza gelo seco sobre uma espessa camada de poluição atmosférica, um método experimental e cientificamente não comprovado de combate à poluição do ar na capital da Tailândia.

(meio-ambiente Tailândia, 729 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da Liga dos Campeões da Europa

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com