Operação policial deixa ao menos 5 mortos na Zona Norte do Rio

Pelo menos quatro homens e um menor de idade morreram nesta sexta-feira (24) durante uma operação policial contra o crime organizado nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, informou a polícia.

Cerca de 500 policiais e 12 veículos blindados, apoiados por dois helicópteros e vários drones, ingressaram pela manhã nos complexos do Alemão e da Penha, em uma operação cujo objetivo é "controlar ações de criminosos e combater o roubo de veículos e cargas na região metropolitana", indicou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) em nota.