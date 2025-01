Marilyn Manson não responderá por denúncias de agressão sexual, informa promotor de Los Angeles Hochman disse que a equipe da divisão de crimes sexuais e os detetives do condado de Los Angeles realizaram uma "investigação minuciosa" das denúncias contra o músico durante quatro anos 18:07 | 24/01/2025 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

A atriz norte-americana Evan Rachel Wood acusou o roqueiro gótico Marilyn Manson de estuprá-la diante das câmeras durante as filmagens de um videoclipe de seu hit de 2007 "Heart-Shaped Glasses". / Crédito: SUZANNE CORDEIRO / AFP

O cantor americano Marilyn Manson não responderá pelas denúncias de agressão sexual e violência doméstica apresentadas por várias mulheres pois os casos prescreveram, informou um promotor de Los Angeles nesta sexta-feira, 24.



"Informamos que as acusações de violência doméstica superaram o prazo prescricional, e não podemos provar as acusações de agressão sexual além de qualquer dúvida razoável", afirmou o gabinete do promotor Nathan Hochman em um comunicado.

Hochman disse que a equipe da divisão de crimes sexuais e os detetives do condado de Los Angeles realizaram uma "investigação minuciosa" das denúncias contra o músico durante quatro anos.

Várias mulheres, incluindo as atrizes Esmé Bianco ("Game of Thrones") e Evan Rachel Wood, ex-companheira do cantor, acusaram Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, de abusos e agressões sexuais. Wood afirmou que foi estuprada por Manson durante as gravações de um videoclipe.

"Reconhecemos e aplaudimos a coragem e a resistência das mulheres que se apresentaram para denunciar", disse Hochman. "Embora não possamos acusá-lo neste caso, reconhecemos que a firme defesa das mulheres envolvidas ajudou a aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas sobreviventes de abusos domésticos e agressões sexuais." O músico sempre negou os crimes, que teriam ocorrido entre 2009 e 2011.