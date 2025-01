Kremlin insta Trump a retomar diálogo sobre desarmamento nuclear 'o quanto antes'

O Kremlin pediu nesta sexta-feira (24) aos Estados Unidos que iniciem um diálogo sobre desarmamento nuclear “o mais rápido possível”, menos de uma semana após Donald Trump iniciar seu segundo mandato.

“É do nosso interesse lançar o processo de negociação o mais rápido possível”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos repórteres, enfatizando que "a bola está no campo dos americanos", pois ele disse que foi Washington que suspendeu todos os contatos substantivos com Moscou sobre a questão.