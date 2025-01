Europa 'teme arriscar' e não 'investe o suficiente em IA', afirma especialista da Meta

O engenheiro francês - um dos pais da IA e atualmente trabalhando na empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp - foi entrevistado pela AFP no Fórum de Davos, onde seu grupo apresentou seus óculos inteligentes esta semana.

O bilionário Elon Musk também considerou esta semana que os grupos parceiros do projeto, a japonesa SoftBank e as americanas Oracle e OpenAI, “não têm dinheiro” para financiá-lo.

- Medo do risco financeiro -

Dario Amodei, diretor da Anthropic, com sede nos EUA, que está tentando competir com o ChatGPT, criado pela OpenAI, também expressou dúvidas.

Mas há algum medo do poder da IA na Europa? “Não, há um medo do risco. Existe o medo do risco financeiro. Portanto, não há investimento suficiente”, disse ele.

- As regulamentações “matam a inovação” -

“Não há dinheiro suficiente para investir. O sistema [...] que existe no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com enormes quantias de dinheiro, deve-se em parte ao sistema financeiro, ao sistema de pensões. Há muito dinheiro para investir nos EUA por causa dos fundos de pensão que não existem na Europa”, explicou ele, referindo-se aos sistemas de financiamento privado.