Distribuição de ajuda humanitária em Gaza, um enorme desafio em meio ao caos

Centenas de caminhões carregados com combustível, alimentos e equipamentos têm entrado no território palestino desde domingo.

No entanto, a ausência de uma autoridade política clara e de controle em uma Gaza devastada pelos bombardeios israelenses torna a gestão difícil, considerando as imensas necessidades da população e os problemas na distribuição.

Em Rafah, no sul, a AFP filmou dois grandes caminhões em uma longa estrada cercada por casas destruídas. Ao vê-los chegar, os moradores começam a correr. Alguns sobem nas plataformas com facas, pegam caixas e as jogam no chão.

Em novembro, a ONU denunciou um saque "sistemático" aos comboios. Atualmente isso já não ocorre.

"Espero que em poucos dias isso acabe, quando os habitantes de Gaza perceberem que teremos ajuda suficiente para todos", disse Muhannad Hadi, coordenador humanitário da ONU no Oriente Médio, após retornar de uma visita a Gaza.