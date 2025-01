Chanceler espanhol pede ratificação do acordo UE-Mercosul 'o mais rápido possível'

A Espanha "vai fazer o possível para que ele seja ratificado rapidamente", assegurou Albares durante uma coletiva de imprensa conjunta em Paris, onde conversou com seu homólogo sobre a relação bilateral e as crises internacionais.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manel Albares, pediu, nesta sexta-feira (24), a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercocul "o mais rápido possível", após se reuinir com seu homônimo francês, Jean-Noël Barrot, que reiterou sua oposição.

A UE e quatro membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) finalizaram em dezembro as negociações de um acordo comercial que tem como objetivo criar uma zona livre de comércio para 700 milhões de pessoas.

No entanto, o acordo ainda enfrenta a ferrenha oposição da França e de grupos agrícolas europeus, que temem uma "concorrência desleal" do bloco sul-americano com as normas ambientais e sanitárias diferentes das da UE.

A França "segue pedindo que o acordo inclua cláusuras de salvaguarda, freios de emergência, como os que colocamos em prática quando certos setores europeus foram desestabilizados, em particular durante a guerra na Ucrânia”, reiterou Barrot.

O chanceler francês, no entanto, considerou “imperativo” alcançar “melhores relações com os países da América do Sul”, “especialmente com o retorno das guerras comerciais”, a fim de garantir “saídas” para as empresas, os agricultores e as indústrias da UE.