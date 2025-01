Casa Branca pede que Israel permaneça no Líbano após prazo final de cessar-fogo

A Casa Branca está pedindo que as tropas israelenses sejam autorizadas a permanecer no Líbano após a data de expiração do cessar-fogo na próxima semana, dando a Israel mais tempo para concluir sua missão, mas aumentando os riscos de que a trégua seja totalmente desfeita.

Um porta-voz do governo americano disse que a extensão do cessar-fogo era necessária para apoiar o novo presidente do Líbano e garantir o retorno dos israelenses que fugiram do norte do país enquanto os militares lutavam contra o Hezbollah.