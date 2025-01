Aos 41 anos, Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol

Felipe Melo havia declarado em outubro do ano passado que encerraria a carreira no final de 2025, mas esse plano dependia de uma renovação de contrato com o Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa entre junho e julho, o que não aconteceu.

Conhecido por seu temperamento explosivo dentro de campo, o veterano zagueiro fez parte do elenco do Tricolor que conquistou a Copa Libertadores em 2023, a primeira do clube carioca.

Após o título histórico, perdeu espaço ao longo da temporada passada, na qual o Fluminense lutou contra o rebaixamento para o Série B do Campeonato Brasileiro.