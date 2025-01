Trump reforça críticas à imigração e diz que guerra na Ucrânia nem deveria ter começado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou as críticas aos imigrantes e ao legado recebido do governo Joe Biden em entrevista exibida pela Fox News na noite da quarta-feira, 22. Trump disse que pessoas do mundo todo "foram despejadas nos Estados Unidos" com a "permissão" do ex-presidente, o que teria elevado a criminalidade no país. "Você não pode justificar isso", afirmou Trump.

O presidente americano disse ainda que Biden foi "muito mal aconselhado" em questões relacionadas à política externa, especialmente nos conflitos entre Israel e o Hamas e entre a Ucrânia e a Rússia. "Joe Biden tem conselheiros muito ruins", afirmou. A guerra no leste europeu, segundo Trump, "nunca deveria ter começado".