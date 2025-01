Trump nomeia ex-chefe de sua equipe de segurança para comandar o Serviço Secreto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Sean Curran, ex-chefe da sua equipe de segurança, como o novo diretor do Serviço Secreto do país. Curran correu para proteger Trump da tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Filadélfia, em julho do ano passado.

"Sean é um grande patriota, que protegeu minha família nos últimos anos, e é por isso que confio nele para liderar os valentes homens e mulheres do Serviço Secreto dos Estados Unidos", escreveu Trump na rede Truth Social. "Ele Curran provou sua coragem destemida quando arriscou sua própria vida para ajudar a salvar a minha", disse o presidente.