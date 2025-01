Trump ameaça com tarifas e pede à Arábia Saudita e à Opep que 'reduzam o custo do petróleo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (23) que a Arábia Saudita e a Opep "reduzam o custo do petróleo", em um discurso online no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, no qual também ameaçou aplicar tarifas a quem não fabricar seus produtos em seu país.

"Vou pedir à Arábia Saudita e à Opep para baixarem o custo do petróleo, na verdade, estou francamente surpreso que eles não o fizeram antes da eleição. Não fazê-lo não foi francamente uma prova de amor. Se o preço fosse mais baixo, a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaria imediatamente", disse ele.