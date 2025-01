OCDE pede ao Peru para 'proteger promotores e juízes' de 'ingerências políticas'

“É essencial que o Peru trabalhe com determinação para proteger os promotores e juízes da interferência política”, disse Kathleen Roussel, presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno em Transações Comerciais Internacionais.

No entanto, a autoridade canadense destacou o “progresso considerável feito nos últimos anos, com a abertura de várias investigações de alto nível contra funcionários de alto escalão em casos de corrupção”.

Roussel liderou a visita do grupo a Lima nos dias 21 e 22 de janeiro, onde expressaram suas preocupações “sobre a independência de juízes e promotores” a autoridades políticas, judiciais e parlamentares de alto escalão, de acordo com o comunicado.

Essas preocupações incluem “processos disciplinares e investigações” abertos pelo Ministério Público “desde 2023” contra “alguns promotores” encarregados de investigar a parte peruana do escândalo da Lava Jato, que abalou a América Latina.

O grupo também adverte sobre as possíveis consequências da substituição do Conselho Nacional de Justiça por uma Escola Nacional de Magistratura, “sobre a transparência e a responsabilidade no processo de nomeação de juízes e promotores”.