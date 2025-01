Novo chefe da diplomacia dos EUA promete 'apoio firme' a Israel

O secretário de Estado do governo de Donald Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quarta-feira para "destacar que manter o apoio firme dos Estados Unidos a Israel é uma prioridade máxima para o presidente", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, justificou a operação no acampamento de refugiados de Jenin com "uma mudança na abordagem de segurança" do exército na Cisjordânia: "Atacaremos decisivamente os tentáculos do polvo até que sejam cortados", disse ele.

Netanyahu enquadrou a operação dentro de uma estratégia mais ampla contra o Irã, "para onde quer que ele envie suas armas" — Gaza, Líbano, Síria, Iêmen ou Cisjordânia.

Na quarta-feira, a França expressou preocupação com "o aumento das tensões de segurança" na Cisjordânia e pediu "que as autoridades israelenses mostrem moderação", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

A violência neste território palestino eclodiu desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas ao sul de Israel.

Desde então, pelo menos 848 palestinos morreram na Cisjordânia pelo exército ou por colonos israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

Ao mesmo tempo, pelo menos 29 israelenses, incluindo soldados, morreram em ataques ou operações militares palestinas, de acordo com as autoridades israelenses.

