MP chileno diz que Diosdado Cabello esteve por trás de homicídio de ex-militar venezuelano

O Ministério Público do Chile afirmou, nesta quinta-feira (23), que uma testemunha-chave na investigação do país sobre o assassinato do ex-soldado dissidente venezuelano Ronald Ojeda acusou Diosdado Cabello, ministro do Interior do governo de Nicolás Maduro, de ser responsável pelo homicídio.

"Há três pessoas que testemunham na investigação que atribuem a ordem a autoridades do governo venezuelano, e pelo menos uma, cuja identidade é reservada, afirmaria que a ordem partiu do senhor Diosdado Cabello", disse o promotor Angel Valencia em entrevista com a Rádio T13.