Londres exalta obras-primas do modernismo brasileiro com exposição ‘única’

"Um momento único para ver as obras-primas de um país magnífico". Roberta Saraiva Coutinho, uma das curadoras da exposição "Brasil! Brasil! The Birth of Modernism" ("Brasil! Brasil! O Nascimento do Modernismo", em tradução livre), apresentada nesta quinta-feira (23) na Royal Academy of Arts de Londres, destaca à AFP o valor da mostra.

A exposição, que será aberta ao público entre 28 de janeiro e 21 de abril, reúne mais de 130 obras de dez artistas do modernismo brasileiro, um movimento cultural iniciado no país no começo do século XX.