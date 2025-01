Itália justifica expulsão do chefe da polícia judiciária líbia

A Itália justificou, nesta quinta-feira (23), a expulsão do chefe da polícia judiciária líbia, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, argumentando que um tribunal havia ordenado sua libertação e que ele também representa um perigo.

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, disse ao Senado que o procedimento normal para prender uma pessoa sujeita a um mandado de prisão do TPI não foi seguido, levando o Tribunal de Apelações de Roma, que tem jurisdição no assunto, a ordenar sua libertação.