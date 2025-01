Investigadores pedem indiciamento de presidente deposto da Coreia do Sul

Investigadores pediram nesta quinta-feira, 23, o indiciamento do presidente deposto da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, por abuso de poder e obstrução do Parlamento. O inquérito concluiu que o então líder sul-coreano atentou contra a Constituição do país ao declarar lei marcial e mandar tropas para cercar a Assembleia Nacional no dia 3 de dezembro.

Apesar da presença de soldados armados, os parlamentares conseguiram derrubar a lei marcial e, mais tarde, aprovaram o impeachment de Yoon. A Corte Constitucional ainda precisa decidir se o líder deposto será formalmente retirado da presidência.