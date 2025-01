Governo argentino reduz impostos sobre exportações dos principais cultivos

O governo argentino vai reduzir até junho os impostos sobre as exportações dos principais cultivos do poderoso setor agropecuário, anunciaram nesta quinta-feira (23) funcionários do governo. "Fruto da consolidação do superávit financeiro, o governo vai baixar as 'retenções' para o campo", anunciou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, que também notificou sobre a eliminação permanente das retenções para as economias regionais, o que beneficia produtos como açúcar, tabaco, algodão e arroz.

A medida vai reduzir até o fim de junho a retenção sobre cultivos como soja (de 33% para 26%), derivados da soja (31% para 24,5%), trigo, cevada, sorgo, milho (todos de 12% para 9,5%), e girassol (de 7% para 5,5%). "A realidade é que, para reduzir impostos, a Argentina precisa de um superávit fiscal", explicou o ministro da Economia, Luis Caputo. O governo anunciou neste mês que havia alcançado um superávit financeiro de 0,3% do PIB em 2024, o primeiro desde 2010, resultado de um ajuste draconiano do gasto público de 4,7% do PIB. Caputo disse que "adoraria" reduzir as taxas dos principais cultivos a zero, mas ressaltou que, para isso, a Argentina precisaria de "um superávit equivalente a 8 bilhões de dólares".