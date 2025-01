Deputado republicano diz haver extraterrestres... No fundo do mar

Tim Burchett afirmou, em uma entrevista na quarta-feira (22), que um almirante, cujo nome não revelou, lhe contou sobre uma nave alienígena que se movia a uma velocidade incrível no fundo do mar.

Tem alguém aí? Sim! Um deputado americano do Partido Republicano acredita que há extraterrestres em bases submarinas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Me disseram que algo estava se movendo a centenas de quilômetros por hora debaixo d'água (...) tão grande quanto um campo de futebol", contou ao ex-deputado republicano Matt Gaetz, que agora apresenta um programa no canal de notícias de direita One America News.