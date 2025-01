Colômbia anuncia plano conjunto com Venezuela para diminuir violência na fronteira

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta quinta-feira (23) “um plano de ação” coordenado com o governo de Nicolás Maduro para acalmar a violência na fronteira com a Venezuela, que já deixou mais de 80 mortos e 36 mil desabrigados.

De acordo com Petro, durante sua visita de seis horas ao Haiti, ele conversou com “Maduro para bloquear as travessias ilegais, especialmente no rio Catatumbo, e tomar medidas com voos de ambos os lados”.

Devido ao ataque, Petro suspendeu as negociações de paz com o ELN e anunciou que o país entraria em um “estado de comoção interna”.

Catatumbo “é uma importante rota de tráfico de cocaína para a vizinha Venezuela, um país que há muito tempo é um santuário para os rebeldes colombianos”, de acordo com a ONG Insight Crime.