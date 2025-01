Chris Brown processa Warner Bros em US$ 500 milhões por documentário 'difamatório'

O cantor americano Chris Brown entrou com um processo de US$ 500 milhões (R$ 2,9 bilhões, na cotação atual) contra a Warner Bros. Discovery e outras empresas, alegando que elas fizeram um "documentário difamatório", de acordo com uma declaração publicada em sua conta do Instagram nesta quinta-feira (23).

De acordo com a denúncia apresentada na terça-feira no Tribunal Superior de Los Angeles, os advogados de Brown argumentaram que o documentário em questão, que foi ao ar no canal Max, contém uma "narrativa enganosa" que é absolutamente prejudicial a Brown.