Centenas de palestinos fogem de Jenin no terceiro dia de operação israelense

"Centenas de moradores do campo começaram a sair depois que o exército israelense ordenou que eles evacuassem, por meio de alto-falantes em drones e veículos", declarou o governador de Jenin, Kamal Abu al Rub.

Salim Al Sadi, membro do comitê de gestão do campo, confirmou as ordens de evacuação. "Pediram aos moradores do campo que saíssem antes das 17h locais (12h de Brasília) e há dezenas de pessoas que começaram a ir embora".

Contatado pela AFP, o Exército israelense desmentiu essa medida. "Por enquanto, não temos informações sobre a ordem de evacuação dos moradores de Jenin".