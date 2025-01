Brasil e México querem 'relações produtivas' com governo Trump

Brasil e México concordam com o propósito de terem "relações produtivas" com o presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após uma conversa por telefone com a colega Claudia Sheinbaum.

"Reafirmamos o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região", publicou Lula na rede social X.