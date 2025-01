Apreensões de cocaína registram queda acentuada em porto de Roterdã

O maior porto da Europa, Roterdã, registrou uma redução significativa no contrabando de cocaína no ano passado, anunciaram nesta quinta-feira (23) as autoridades holandesas, citando o reforço nas medidas de segurança e uma maior cooperação internacional. A alfândega e a polícia holandesa indicaram que cerca de 26 toneladas de cocaína foram apreendidas no ano passado, em comparação às 45,5 toneladas em 2023.

Entretanto, os confiscos no porto de Vlissingen, no sul do país, aumentaram ligeiramente, passando de 11,3 toneladas para 12,6 toneladas.

O valor total das drogas apreendidas ultrapassou os 917 milhões de euros (mais de US$ 955 dólares ou R$ 5,7 bilhões na cotação atual). Os portos holandeses de Roterdã e Vlissingen, assim como os da Antuérpia (Bélgica) e Hamburgo (Alemanha), são considerados as principais portas de entrada de drogas na Europa. O chefe da alfândega em Roterdã, Peter van Buijtenen, destacou a cooperação internacional, especialmente com os países de origem da cocaína na América Latina.