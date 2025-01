PSG vence Manchester City (4-2) de virada e segue vivo na Champions

O Paris Saint-Germain, que estava numa situação crítica, ganhou fôlego nesta quarta-feira (22) graças à virada por 4 a 2 sobre o Manchester City, pela 7ª rodada da Liga dos Campeões. O que, quando foi conhecido o sorteio dos jogos da remodelada Liga dos Campeões, pretendia ser um jogo duro mas sem grande dramatismo, entre duas equipas que estariam a lutar pela liderança do grupo único de 36 equipas, acabou por ser um tudo ou nada, o duelo na balança caiu do lado local, em uma partida que ficará na memória por muito tempo às margens do Sena.

No início do segundo tempo, Jack Grealish (50') e Erling Haaland (53') colocaram a equipe de Pep Guardiola na frente, mas em seguida veio uma reação espetacular. Ousmane Dembelé (56'), Bradley Barcola (60'), João Neves (78') e Gonçalo Ramos (90'+3) derrubaram o campeão inglês, que depois de uma péssima sequência em novembro e dezembro parecia ter acertado seu rumo com três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas do campeonato inglês.