Papa pede que 'mentalidade machista' seja 'superada' dentro da Igreja

No domingo, Francisco anunciou que uma mulher, Raffaella Petrini, irá dirigir a partir de março o Governo do Estado da Cidade do Vaticano, o órgão responsável pelas funções administrativas da Santa Sé.

"Investiu-se pouco nisso, muito menos do que na formação do clero, é verdade", afirmou o líder dos cerca de 1,4 bilhão de católicos no mundo, lembrando que "desde o dia do Jardim do Éden, quem manda são elas".

Ainda neste mês de janeiro, Francisco nomeou pela primeira vez na história da Igreja uma freira, Simona Brambilla, para dirigir um dos "ministérios" do Vaticano.

Trata-se do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, responsável pelas ordens e congregações religiosas.