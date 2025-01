Gangues poderiam controlar capital do Haiti se comunidade internacional não agir (chefe da ONU)

As gangues poderiam assumir o controle total de Porto Príncipe, capital do Haiti, se a comunidade internacional não aumentar seu apoio às autoridades locais, alertou, nesta quarta-feira (22), o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Qualquer atraso ou lacuna operacional na prestação de apoio internacional na questão de segurança à polícia (...) acarreta o risco de um colapso catastrófico das instituições nacionais de segurança", advertiu Guterres em um informe, no qual assinalou que "isto permitiria que as gangues invadam toda a região metropolitana, o que provocaria um colapso total da autoridade do Estado e tornaria insustentáveis as operações internacionais no país".