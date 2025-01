Fogo em hotel deixa 76 mortos em resort de esqui na Turquia

Incêndio começou de madrugada em hospedagem de 12 andares, que estava com quase 90% de ocupação. Ao menos duas das vítimas morreram ao pularem do prédio em pânico. Alguns tentaram descer usando lençóis.Pelo menos 76 pessoas morreram e ao menos 51 outras ficaram feridas no incêndio ocorrido nesta terça-feira (21/01) num hotel localizado em popular área de esqui nas montanhas da província de Bolu, no noroeste na Turquia, a meio caminho entre Ancara e Istambul. O incêndio começou por volta das 3h30 (horário local, 21h30 de segunda-feira em Brasília), no Grand Kartal, um hotel de 12 andares construído de madeira na estação de esqui de Kartalkaya, a uma altitude de 2.200 metros. O gabinete do governador da província de Bolu confirmou que os esforços para extinguir o incêndio e resgatar as vítimas continuam durante o dia, com 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias. O hotel de 161 quartos estava com quase 90% de ocupação devido às férias escolares de inverno na Turquia, informou o jornal turco Hürriyet. “Estamos sofrendo muito. Infelizmente, perdemos 66 vidas no incêndio que ocorreu neste hotel”, disse a repórteres o ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, após inspecionar o local, que tinha 238 hóspedes registrados. Localização dificultou ação dos bombeiros O ministro turco da Saúde, Kemal Memisoglu, informou que pelo menos um dos feridos estava em estado grave, enquanto outros 17 receberam alta após ser tratados. Pelo menos duas das vítimas morreram após pular do prédio em pânico, disse o governador local, Abdulaziz Aydin, à agência estatal Anadolu. Segundo a televisão privada NTV e outros meios de comunicação, alguns hóspedes tentaram descer de seus quartos usando lençóis e cobertores. A construção de madeira do hotel e sua localização no sopé de uma pista de esqui, que só permite acesso de veículos pela fachada frontal, dificultavam a intervenção dos bombeiros, acrescentou o jornal. O governo nomeou seis promotores para conduzir uma investigação sobre o incêndio, que se acredita ter começado no restaurante do hotel. md/av (EFE, AP, Reuters)