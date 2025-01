Festival de Sundance começa após os incêndios em Los Angeles

A peregrinação anual de Hollywood ao evento nas Montanhas Rochosas para as estreias das novidades do cinema independente ocorre em circunstâncias sombrias, depois que os incêndios mataram pelo menos 28 pessoas e suspenderam as atividades na capital do entretenimento.

O primeiro grande encontro da indústria do cinema desde que vários grandes incêndios devastaram os arredores de Los Angeles começará nesta quinta-feira (23), com o Festival de Sundance, cujos destaques incluem um novo musical de Jennifer López e um filme dramático de Benedict Cumberbatch.

Os organizadores do festival conversaram longamente com os cineastas, inclusive com aqueles "que perderam suas casas ou foram deslocados" pelas chamas, antes de decidir por sua realização, disse o diretor da mostra, Eugene Hernandez.

Entre as 88 fitas que serão projetadas em Park City, no estado de Utah (norte), está "Rebuilding", que conta a história de um caubói que perde tudo em um incêndio florestal.

Nas conversas, ouviram "histórias chocantes de gente que deixou correndo suas casas, saindo (...) com seus HDs debaixo do braço" para salvar seus filmes, disse ele à AFP.

Jennifer López exibirá seu primeiro filme em Sundance: "Kiss of the Spider Woman".

Embora lembre os grandes musicais da Era de Ouro de Hollywood, com seu figurino fabuloso e a "impressionante interpretação musical" de JLO, o filme é uma versão mais dramática e independente do gênero, segundo Hernández.

Dirigido por Bill Condon ("Dreamgirls"), o filme é baseado na adaptação para a Broadway do famoso romance do argentino Manuel Puig.

Cumberbatch protagoniza outra adaptação literária, "The Thing With Feathers", baseado no romance experimental e poético de Max Porter sobre um marido aflito e dois filhos pequenos.

A tragédia familiar e a paternidade também são os temas de "Omaha", no qual John Magaro ("Vidas passadas") interpreta "um papel muito emotivo", que poderia render prêmios, segundo Yutani.

Por outro lado, Olivia Colman interpreta uma mãe que leva o filho adolescente não binário para visitar seu avô gay (John Lithgow) em "Jimpa".

O rapper A$AP Rocky e o apresentador da TV noturna, Conan O'Brien, integram o elenco eclético do misterioso "If I Had Legs I'd Kick You".

E o astro de "O Urso", Ayo Edebiri, se junta a John Malkovich no thriller "Opus", sobre um jovem escritor que investiga o desaparecimento misterioso de uma lendária estrela do pop.

- Selena -

A música também é um tema predominante na seleção de documentários de Sundance, que lançou vários dos filmes mais recentes da categoria ganhadores do Oscar.

A diretora Isabel Castro volta a Sundance com "Selena y Los Dinos", que mostra uma perspectiva íntima, com filmes caseiros da diva e sua família durante as turnês que a catapultaram até se tornar a "Rainha do Tex Mex".

Um novo documentário "imprescindível" sobre o falecido cantor Jeff Buckley apresenta imagens nunca vistas de "três mulheres muito importantes em sua vida, inclusive sua mãe", assinalou Yutani.

O premiado diretor Questlove examina o pioneiro do funk Sly Stone em "¡Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)".

A política também terá espaço na mostra.

A ex-governante neozelandesa Jacinda Ardern chegará a Sundance para promover o documentário "Prime Minister".

O diretor da série "The Jinx", Andrew Jarecki, explora a violência e a corrupção no sistema penitenciário americano em "The Alabama Solution".

E, dias depois da entrada em vigor do acordo de cessar-fogo em Gaza, a diretora palestino-americana Cherien Dabis apresentará seu novo filme, "All That's Left of You", ao qual foi concedida uma estreia de destaque no sábado à noite no recinto principal de Sundance.

"Não é um acaso. É realmente especial", disse Yutani.

A edição de 2025 do Festival de Sundance será realizado de 23 de janeiro a 2 de fevereiro.

