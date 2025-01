Devastação por incêndios cresceu 79% em 2024 no Brasil

A superfície representa uma área superior ao território da Itália, e é a maior registrada desde 2019, segundo as medições via satélite desta rede colaborativa de mapeamento.

O salto na quantidade de incêndios é um dado desalentador para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em novembro receberá a conferência climática COP30 da ONU em Belém, capital do Pará.

A Amazônia Legal, cujo ecossistema é crucial para a regulação do clima, foi a região mais afetada, com 17,9 milhões de hectares arrasados pelos incêndios, 58% do total do país.

O número representa um recorde para a região em seis anos e supera a superfície queimada em todo o país em 2023, de acordo com o relatório.

O ano de 2024 foi "atípico e alarmante" em relação aos incêndios no Brasil, advertiu Ane Alencar, coordenadora da MapBiomas Fogo, a plataforma de monitoramento do Observatório do Clima, que reúne entidades ambientais, especialistas e universidades do país.