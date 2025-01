Dados de satélites podem ajudar a evitar futuros incêndios florestais

Empresas do setor multiplicam os lançamentos de satélites graças aos custos mais baixos. Simultaneamente, a inteligência artificial (IA) tem um papel decisivo na filtragem e avaliação do intenso fluxo de informações.

Os satélites "podem detectar do espaço áreas secas propensas a incêndios, bem como emissões de fumaça e rastros de emissões de gases. Podemos aprender com todos estes tipos de elementos", afirmou Clement Albergel, chefe de informações climáticas da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

Os satélites possuem funções diferentes, dependendo de sua órbita e dos sensores com os quais estão equipados.

A órbita terrestre baixa geralmente fica a menos de 1.000 quilômetros acima da superfície, em comparação com até 14 km para uma aeronave comercial. Nesta altitude, os satélites fornecem imagens de alta resolução do solo, mas observam um determinado ponto apenas brevemente, à medida que varrem a superfície do planeta.

Os satélites geoestacionários orbitam a uma altitude de cerca de 36.000 km e são capazes de permanecer sobre a mesma área da superfície terrestre, permitindo a observação contínua, mas geralmente com uma resolução muito menor.