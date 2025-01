Congresso espanhol tira imunidade de ex-ministro de Sánchez acusado de corrupção

Os deputados espanhóis aprovaram, nesta quarta-feira (22), a retirada da imunidade do legislador José Luis Ábalos, ex-ministro e ex-homem de confiança do presidente do Governo, Pedro Sánchez, abrindo o caminho para o Supremo Tribunal investigá-lo por suspeita de corrupção.

A decisão foi tomada pelo Congresso dos Deputados, com 345 votos a favor, o total dos presentes na sessão, e agora, o Supremo poderá agir judicialmente contra aquele que foi o influente ministro dos Transportes do Executivo entre 2018 e 2021.