CIDH condena 'desaparecimento' e 'assassinato' de quatro menores no Equador

Seus corpos "queimados e com sinais de tortura" foram encontrados em 24 de dezembro perto de uma base da Força Aérea na cidade de Taura, a uma hora do porto de Guayaquil (sudoeste), uma das principais cidades atingidas pela violência do tráfico de drogas no país sul-americano.

Dezesseis militares estão em prisão preventiva inicialmente acusados de crime de desaparecimento forçado, que pode acarretar até 26 anos de prisão.

Mas o ministro da Defesa equatoriano, Gian Carlo Loffredo, alertou que chegará até "as últimas consequências para punir" a juíza que declarou o desaparecimento forçado.