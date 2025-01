Bayern perde para Feyenoord (3-0) e se afasta do Top 8 da Champions

Depois de sete rodadas na fase de liga e apenas mais uma a disputar (contra o lanterna Slovan Bratislava), o Bayern fica em 15º com 12 pontos, um atrás do Bayer Leverkusen, que fecha o Top 8, de acesso direto às oitavas.

O Bayern de Munique ficou mais longe da classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa ao ser derrotado pelo Feyenoord por 3 a 0 nesta quarta-feira (22), em Roterdã.

Primeiro, o zagueiro sul-coreano Min-jau Kim não conseguiu afastar o perigo e o atacante Santiago Giménez ficou cara a cara com o goleiro Manuel Neuer para marcar (21').

Quando o Bayern parecia estar melhor no final da primeira etapa, o Feyenoord ampliou. Raphaël Guerreiro, que havia acabado de entrar no lugar do lesionado Alphonso Davis, cometeu pênalti e Giménez fez seu segundo gol na partida (45'+9).

Depois do intervalo, os alemães partiram para o ataque e tentaram com Harry Kane (53'), Jamal Musiala (60') e Dayot Upamecano (67'), sem conseguir marcar.