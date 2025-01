Trump nega ameaçar Canadá e México com tarifas para renegociar T-MEC

Ambos os países "permitiram que milhões e milhões de pessoas entrem em um país onde não deveriam estar. Poderiam tê-los detido e não o fizeram", declarou nesta terça.

"O fentanil chega maciçamente através do Canadá, o fentanil chega maciçamente através do México. E está matando as pessoas, e está destruindo as famílias", queixou-se.

Trump afirma que falou recentemente sobre o fentanil com o presidente chinês Xi Jinping. "Eu disse: não queremos esse lixo em nosso país. Vamos impedi-lo", contou na Casa Branca.