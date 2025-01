Trump demite quatro funcionários em sua primeira postagem na Truth Social após posse

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele identificou os quatro funcionários como o chef espanhol José Andrés, do Conselho Presidencial de Esportes, Saúde e Nutrição; Mark Milley do Conselho Consultivo Nacional de Infraestrutura; Brian Hook, do Centro Internacional Woodrow Wilson para Acadêmicos, e Keisha Lance Bottoms, do Conselho Presidencial para Exportações.