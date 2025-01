Trump demite primeira mulher a dirigir uma Força Armada dos EUA

O governo do presidente Donald Trump destituiu a almirante Linda Fagan, primeira mulher a liderar uma das seis forças armadas dos Estados Unidos, do cargo de chefe da Guarda Costeira.

No entanto, um alto funcionário do DHS, ao qual esse braço militar está subordinado, foi muito mais crítico ao afirmar que Fagan foi destituída "devido às suas deficiências de liderança, falhas operacionais e incapacidade de avançar nos objetivos estratégicos da Guarda Costeira".

Trump e outros republicanos têm criticado de forma recorrente os programas governamentais destinados a promover a diversidade no âmbito militar, principalmente.

Pete Hegseth, indicado pelo presidente republicano para liderar o Departamento de Defesa, declarou na semana passada que os cargos dos oficiais superiores das Forças Armadas "serão revisados com base na meritocracia, nos padrões, na letalidade e no compromisso com as ordens legais".

Além disso, a segurança nas fronteiras é uma prioridade para o presidente, que na segunda-feira, em seu primeiro dia de novo mandato, declarou estado de "emergência nacional" na fronteira com o México para reforçar os controles na região.