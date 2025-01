Três ministros espanhóis deixam o X, um 'mecanismo de propaganda'

Três membros de extrema esquerda do governo de coalizão da Espanha, incluindo um vice-presidente, deixaram o X nesta terça-feira (21), chamando a rede social de propriedade de Elon Musk, um aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, de “mecanismo de propaganda” da direita.

Sumar, o partido de extrema esquerda que governa em coalizão com os socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez, disse que deixaria de postar no X, citando o apoio de Musk à extrema direita alemã e seus apelos contra os refugiados no Reino Unido.