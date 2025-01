Starmer diz a Netanyahu que processo de paz 'deve conduzir' a Estado palestino

Starmer "agradeceu pessoalmente ao governo israelense pelo trabalho realizado para assegurar a libertação dos reféns, incluindo a britânica Emily Damari".

No primeiro dia da trégua entre Israel e Hamas, no domingo, a cidadã britânica-israelense de 28 anos foi libertada junto com outros dois reféns, Doron Steinbrecher, de 31 anos, e Romi Gonen, de 24.

"Ver as fotos de Emily finalmente de volta, nos braços de sua família, foi um momento maravilhoso, mas também foi uma recordação do custo humano do conflito", segundo o texto de Downing Street.