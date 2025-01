Sheinbaum diz que buscará evitar confrontos com Trump, mas que defenderá a soberania mexicana

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, nesta terça-feira, 21, que buscará evitar confrontos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mesmo tempo que defenderá a soberania e os interesses da Cidade do México, ao negociar com Washington.

"Nós temos que evitar confrontos. É uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, nos relacionar como iguais, nunca subordinados, defender nossa soberania econômica e política, nossa independência e proteger os mexicanos e as mexicanas", afirmou Sheinbaum em coletiva de imprensa diária.