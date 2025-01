Se Brics prejudicarem os EUA, não vão ficar felizes, diz Trump

O recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 20, que os países membros do Brics estavam tentando "dar a volta" nos Estados Unidos e que, se isso ocorrer, "não vão ficar felizes".

"Eu acho que [os países do Brics] estavam procurando prejudicar os Estados Unidos, e se fizerem isso, não ficarão felizes com o que vai acontecer", disse Trump, que considera que os EUA não possuem "bons acordos" com a maioria dos países. "Nós não fazemos nenhum bom acordo. Temos um déficit com quase todos", afirmou o novo chefe da Casa Branca.